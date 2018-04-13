EKPSS’ye girecek adaylara hazırlık kursu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girecek özel öğrencilere yönelik hazırlık kursu düzenlendi.

Çorlu Öğretmenevi Konferans Salonunda ’Engel Olma Destek Ol’ adıyla düzenlenen proje kapsamında Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şubesi ve Çorlu Sakatlar Derneği Okulu tarafından özel öğrencilere yönelik 22 Nisan tarihinde yapılacak memurluk sınavı EKPSS için hazırlık kursu düzenlendi.

Kursa katılan öğrencilere sertifikalarının da verildiği programa Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürsan Çil, Sakatlar Derneği yöneticileri ve EKPSS’ye girecek olan özel öğrenciler katıldı. Öğrencilere sertifikalarını takdim eden Çorlu Kaymakamı Kılıç, "Herkesin neticesinden memnun ve mutlu olduğu bu çalışmada büyük özveriler gördük. Emeği geçenleri kutluyor sınavda öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.