Eğitim masaya yatırıldı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Tekirdağ’daki tüm resmi ve özel okulların Okul Aile Birliği Başkanları ile Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonunda 2017-2018 eğitim öğretim yılının 2. yarıyıl değerlendirme toplantısı yapıldı.

Programda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Tekirdağ’daki eğitim düzeyini en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirterek, "Eğitimde en önemli faktörlerden birisi olan velilerin, okullarımızın gerçek sahibi olan siz öğrencilerimizin anne ve babaları ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde ilimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız ilimizdeki eğitim düzeyini en üst düzeye çıkarmak, sıkıntı ve sorunları çözmektir. Eğitimin yanı sıra diğer bir önceliğimiz de uyuşturucu ile mücadeledir. Bu konuda bizlerin en büyük destekçisi siz velilersiniz. Bu konudaki duyumlarınızı okul idareleri ya da emniyet güçlerimizle paylaşmanızı istiyorum. Bir eğitim öğretim yılının sonuna geliyoruz. Alınan tedbirler, yapılan çalışmalar ve sizlerin desteğiyle oldukça başarılı bir eğitim öğretim yılı geçiriyoruz. Hassasiyetimiz olan birkaç konu var bu konular üzerinde ciddi tedbirler aldık. Özellikle okul güvenliği, servisler ve bağımlılıkla mücadele de sizlerin de desteğini alarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirip başarılarını arttırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Marmara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından "Gelişimi Destekleyen Ebeveyn Olmak” konulu konferans düzenlendi.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ’da bulunan tüm resmi ve özel okulların Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.