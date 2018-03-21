Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117369
ALTIN
167.020
DOLAR
3.9338
STERLİN
5.5279
EURO
4.8336

Down sendromlu çocukların renkli koşusu

Tekirdağ’da ’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "+1 Farkla Koşuyoruz" etkinliği düzenledi.Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte "+1 Farkla...

Down sendromlu çocukların renkli koşusu

Tekirdağ’da ’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "+1 Farkla Koşuyoruz" etkinliği düzenledi.Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte "+1 Farkla...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:38
Down sendromlu çocukların renkli koşusu

Tekirdağ’da ’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "+1 Farkla Koşuyoruz" etkinliği düzenledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte "+1 Farkla Koşuyoruz" sloganı ile 57 metrelik koşuda çocuklar kıyasıya yarıştı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi iş birliğinde Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı’nda düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay, ZİÇEV yetkilileri, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

"Hepsi temiz kalpli çocuklarımızdır"

Etkinlikte konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, down sendromu çocukların çok temiz kalpli olduğunu belirterek, "Geçen sene beraber koşmuştuk ve benden hızlı koştular. Bakalım bu sene ben de gene yarış yapacağım bakılım geçebilecek miyim hep beraber göreceğiz. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, arkadaşlarımızın yanındayız yanında olmaya devam edeceğiz, hepsi temiz kalpli çocuklarımızdır. Hepsini seviyorum hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Albayrak’ın konuşmasının ardından katılımcılar tarafından gökyüzüne balonlar bırakıldı. Yaklaşık 40 down sendromlu çocuk, Albayrak ile birlikte 57 metrelik parkurda bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarıştı.

Program sonunda koşuya katılan çocuklara Albayrak tarafından madalya verildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız”
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız”
Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünal istifa etti
Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünal istifa etti

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim