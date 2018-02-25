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Din, Ahlak ve Değerler Alanı Sosyal ve Kültürel etkinlikleri başladı

Tekirdağ’daki okullarda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ortaokul ve liselerde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin gözetiminde yapılmasını istediği 16 alanla ilgili etkinlikler başladı.Tekirdağ’da bulunan daire...

Din, Ahlak ve Değerler Alanı Sosyal ve Kültürel etkinlikleri başladı

Tekirdağ’daki okullarda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ortaokul ve liselerde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin gözetiminde yapılmasını istediği 16 alanla ilgili etkinlikler başladı.Tekirdağ’da bulunan daire...

25 Şubat 2018 Pazar 14:54
Din, Ahlak ve Değerler Alanı Sosyal ve Kültürel etkinlikleri başladı

Tekirdağ’daki okullarda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ortaokul ve liselerde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin gözetiminde yapılmasını istediği 16 alanla ilgili etkinlikler başladı.

Tekirdağ’da bulunan daire amirleri, Namık Kemal Üniversitesi öğretim görevlileri, Tekirdağ Milli Eğitim yöneticileri ve İl Müftülüğü personeli yapılan planlama doğrultusunda, Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 16 alan içerisinden okullarda seçtiği konularla ilgili öğrencilerle buluşarak alanlarıyla ilgili sunumlar yapıyor.

Liselerde her ay en az bir etkinlik olmak üzere Mayıs ayı sonuna kadar Süleymanpaşa ilçemizde 60 etkinlik düzenlenecek. İlk etkinlik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fuat Asım Arvas’ın Namık Kemal Lisesi’nde “Üstad Necip Fazıl Kısakürek” konulu sunumu ile başladı.
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