Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118140
ALTIN
167.502
DOLAR
3.9180
STERLİN
5.5373
EURO
4.8257

Çorlu’da toz taşınımı etkili oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece dışarı park edilen araçlar tozla kaplandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma ile yer yer hafif çamur şeklinde yağış uyarısının ardından vatandaşlar sabah...

Çorlu’da toz taşınımı etkili oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece dışarı park edilen araçlar tozla kaplandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma ile yer yer hafif çamur şeklinde yağış uyarısının ardından vatandaşlar sabah...

22 Mart 2018 Perşembe 12:17
Çorlu’da toz taşınımı etkili oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece dışarı park edilen araçlar tozla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma ile yer yer hafif çamur şeklinde yağış uyarısının ardından vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının çamurla kaplandığını gördü. Araçların üzeri toz ve çamurla kaplanırken Çorlu’da hafta başında 20 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı bir anda 3 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi’nin batısı için toz taşınımı uyarısında bulunmuş, trafikte seyredecek sürücüleri görüş mesafesi hususunda ikaz etmişti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Down sendromlu çocukların renkli koşusu
Down sendromlu çocukların renkli koşusu
Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız”
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: “İstiklal Marşımızı aynı güfte ve heyecanla ebediyen okuyacağız”

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim