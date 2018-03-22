Çorlu’da toz taşınımı etkili oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece dışarı park edilen araçlar tozla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma ile yer yer hafif çamur şeklinde yağış uyarısının ardından vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının çamurla kaplandığını gördü. Araçların üzeri toz ve çamurla kaplanırken Çorlu’da hafta başında 20 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı bir anda 3 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi’nin batısı için toz taşınımı uyarısında bulunmuş, trafikte seyredecek sürücüleri görüş mesafesi hususunda ikaz etmişti.