Çorlu’da STK’lardan Afrin operasyonuna destek

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi. Gönüllü olarak askere gitmek isteyenler için bir dilekçenin imzaya açıldığı programda askere gitmek için ilk imzayı Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün attı.

Çorlu’da Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla program düzenlendi. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Mehmet Takımı’nın gösterisi ile başlayan programda konuşan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Askerlerimiz cephede savaşırken geride kalanlar da bizler de neler yapabiliriz diye bir çaba içine girdiler. Afrin harekatında da çok büyük başarıları her gün görüyoruz. 800’ün üzerinde terörist bertaraf edilmiştir. Bu bertarafta da yüzde 70’den yüzde 100’e kadar yerli silahlarımızla bu başarılmıştır. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Bunun yanında halkımızda sürekli biz ne yapabiliriz konusunu sorguluyorlar” dedi.

“Ben inanıyorum ki ihtiyaç olduğunda hepimiz gönüllü olarak askere gitmeye hazırız” diyen Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Bunu birçok kişi çok defa bana ifade ettiler. Bu anlamda da simgesel de olsa burada bir sayfa oluşturduk askere gitmek isteyenlerin imzalarını toparlayıp Çorlu Askerlik Şubesi’ne teslim edeceğiz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Zor zamanda bir ve beraber olduğumuzu göstermek açısından önemli olan organizasyona katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından alanda toplananlar hep bir ağızdan “hepimiz Çorlu’yuz, hepimiz Mehmet’iz” sloganı atarak Afrin’deki Mehmetçiklere destek verdi.

Gönüllü olarak askere gitmek isteyenler için Çorlu Askerlik Şubesi Başkanlığına yazılan dilekçenin toplu imzaya açıldığı programda Kızılay’a kan bağışı da yapıldı.

Programa Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Çorlu Belediye Başkan Vekili Hasan Eligül, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Gürzsoy, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sevinç, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet üzgün, Çorlu Müftüsü Adem Gülmek, Saadet Partisi (SP) Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Murat Vakitçi, Çorlu İlçe Başkanı Aytuğ Aslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.

Programa katılanlar daha sonra Çorlu Şehitliği’ne geçerek tüm şehitler için dua okudular.