Çorlu’da satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Çorlu Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen arama işlemleri neticesinde 28 adet satışa hazır fişeklenmiş halde bonzai de denilen sentetik kannobinoid bir fişek eroin ve bir fişek de kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişiden birinin uyuşturucu madde imal ve ticareti ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranma kaydının olduğu ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.