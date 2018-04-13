Çorlu’da ASDEP çalışmaları

Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında çalışma başlatan Çorlu Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelinin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan tüm mahallerde sokak sokak, ev ev gezerek çalışma yaptığını kaydeden Kaymakam Kılıç, "Görevlilerimiz muhtarlarımızla işbirliği yaparak vatandaşlarımıza yönelik ASDEP projesi için çalışıyor. Çalışmalarında vatandaşlarımız konuyu bilmediklerinden zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Yapılan çalışmanın amacı tamamen vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşma noktasında yardımcı olmaktır" dedi.

ASDEP

Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir program olan ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşların kamu hizmetleriyle daha hızlı buluşturulması hedefleniyor. ASDEP ile aile ve kişilerin çeşitli hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de amaçlanıyor.