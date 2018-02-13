Çorlu Havaalanında bir ayda 9 bin 205 yolcuya hizmet verildi

Çorlu Havaalanından 2018 yılı Ocak ayında 9 bin 205 yolcuya hizmet verildiği kaydedildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak ayı havalimanı istatistiklerine göre, Ocak ayında Çorlu Havalanındaki iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62 artışla 9 bin 198, dış hat yolcu trafiği 7 yolcu, toplamda yüzde 62 artışla 9 bin 205 oldu.

DHMİ verilerine göre 2018 yılı Ocak ayında Çorlu Havalimanına iç hat iniş - kalkış yapan uçak trafiği bin 542 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 50 artışla 30 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 1 artışla bin 572 oldu.

2018 yılı Ocak ayında Tekirdağ - Çorlu Havalimanı kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise, toplamda yüzde 121 artışla 84 ton olarak gerçekleşti.