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“Cenazem var” deyip fırıncıyı dolandırdı

Tekirdağ Malkara’da kendisini emekli zabıta olarak tanıtan bir şahıs, ekmek fırını sahibinin 400 lirasını dolandırdı.

“Cenazem var” deyip fırıncıyı dolandırdı

Tekirdağ Malkara’da kendisini emekli zabıta olarak tanıtan bir şahıs, ekmek fırını sahibinin 400 lirasını dolandırdı.

13 Şubat 2018 Salı 12:42
“Cenazem var” deyip fırıncıyı dolandırdı

Tekirdağ Malkara’da kendisini emekli zabıta olarak tanıtan bir şahıs, ekmek fırını sahibinin 400 lirasını dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini emekli zabıta olarak tanıtan dolandırıcı bir şahıs, Malkara esnafına sardı. "Cenazem var, zor durumdayım, para lazım” deyip kendisini acındırarak, esnafı dolandırdı. Çay ocağında oturduğu sırada dolandırıcıya yakalanan ekmek fırını sahibi Hasan D., yanına yaklaşıp, kendisini acındıran şahsa 400 lira para verdi. Dolandırıcı olduğu ortaya çıkan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından konuşan Hasan D., “Çay içtiğim sırada yanıma biri geldi. ’Emekli zabıtayım ben. Cenazem var’ dedi. Biz de yumuşak yüzlüyüz, parayı verdim. Sonradan giderken, farkına vardım ama yapacak bir şey yok olan oldu artık” şeklinde konuştu.

Dolandırıcı şahsın birkaç esnafı daha dolandırmaya çalıştığı öne sürüldü.
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