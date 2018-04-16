Bulgar belediye başkanları TESKİ tesislerini gezdi

Bulgaristan’daki belediye başkanlarından oluşan bir heyet Tekirdağ’da TESKİ’nin tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Trakya Kent ve Bulgaristan Ram Trakya Belediyeler Birliği tarafından organize edilen ziyaret ve inceleme gezisi kapsamında Bulgar heyet TESKİ’nin tesislerini inceledi. Heyet Bulgaristan Ram Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Angel Papazov ve beraberindeki Bulgar Belediye Başkanlarından oluştu. İnceleme TESKİ Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile başladı. Tesiste Bulgar heyeti TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa karşıladı. Genel Müdür Başa’nın yanında Genel Müdür Yardımcısı İ.Feyzi Ünal, Atıksu Arıtma Tesisi Dairesi Başkanı İmdat Demir ve tesis personeli yer aldı.

Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma ve Süleymanpaşa Naip İçme Suyu Arıtma Tesisleri gezildi

Ziyarete gelen heyete TESKİ’nin il genelindeki atıksu arıtma tesisleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Yüksek Çevre Mühendisi Gülçin Doğan, TESKİ’nin işlettiği tüm tesisler hakkında bilgiler verirken Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi hakkında detaylı anlatımlar gerçekleştirdi. Ardından sunumda anlatılanlar doğrultusunda tesis gezilerek yerinde incelendi. Yetkililer tesisin işletilme süreci hakkında uygulamalı olarak gösterimde bulundu. Dikkat ve hayranlıkla tesisi inceleyen ve anlatılanları dinleyen Bulgar heyet, yapılan tesisin devasa olduğunu, Süleymanpaşa gibi nüfusu kalabalık bir ilçenin atıksuyunun başarıyla arıtıldığını, çevre standartlarına uygun olması ve böylece doğanın korunduğunu ifade ederek, tesisin yapımında ve işletilmesinde emeği geçen başta Genel Müdür Başa olmak üzere tüm TESKİ personeline başarılar dilediler.

Daha sonra TESKİ Süleymanpaşa Naip İçme Suyu Arıtma Tesisi ziyaret edildi. İncelemelerin öncesinde Kimya Mühendisi Murat Yıldız, Süleymanpaşa Naip İçme Suyu Arıtma Tesisinin işletilmesi ve TESKİ’nin il genelindeki içme suyu arıtma tesisleri hakkında sunum yaptı. Ardından Kimya Teknikeri Gülnur Sakallıoğlu, TESKİ Laboratuvar Şube Müdürlüğünün çalışmaları hakkında sunum yaptı. Yapılan sunumlarda TESKİ’nin il genelinde abonelerine temin ettiği suyun kalitesinin her geçen gün arttığına, TESKİ’nin kurulmasının ardından yapılan içme suyu altyapı çalışmaları sayesinde kısa bir süre içinde resmi verilere göre ülke genelinde su kalitesinde önce ilk 7 il arasına, sonra ilk 3 il arasına girdiği ifade edildi. Bunun üzerine Genel Müdür Başa ve Bulgar heyet şebeke suyundan birer bardak su içti. Suyun lezzetinin iyi olduğu ifade edildi.

Papazov TESKİ’nin tesislerine hayran kaldı

Bulgar heyet TESKİ’nin yatırımlarını gayet başarılı bulduklarını, yapılan çalışmalarının Tekirdağ’ın uzun yıllar altyapı ihtiyacını karşılayacağını belirttiler. İçme suyu altyapı hatlarında kullanılan, uzun ömürlü Duktil Boruların sağlıklı suyun önemli bir sebebi olduğunu ve bu boruları kendi ülkelerinde de kullanmak istediklerini belitti. Bulgaristan Ram Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Angel Papazov; “TESKİ Tekirdağ’a çok önemli yatırımlar yapmış. Teknolojiyi de kullanarak modern tesisler inşa etmiş. Kurulmasından itibaren 3 yıl gibi kısa bir süre içinde hem içme suyu hem de atıksu yatırımları tamamlanmış ve hizmete alınmış. Tekirdağ halkının daha iyi hizmet alması için çalışıyorsunuz bu apaçık ortada. Yapılan tesisleri çok beğendik. TESKİ’nin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Ayrıca sizin misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

Genel Müdür Başa da TESKİ ekibi olarak, istemeleri doğrultusunda kendilerine her türlü teknik bilgi paylaşımında bulunabileceklerini ifade etti. İncelemelerin ve bilgi paylaşımlarının ardından Bulgar heyet tesisten ayrıldı.