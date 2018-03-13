Başkan Uyan’dan ‘14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

“Sağlıklı toplumların oluşmasında emek veren sağlık personelimizin hayatımızdaki yeri ve önemi büyüktür” diyen Başkan Uyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir toplumun gelişmesi, ilerlemesi sağlıklı yaşam sürmeleri ile mümkündür. Halkımızın daha sağlıklı bir hayat yaşaması toplumsal refahın da artmasını beraberinde getirir. Bu konuda da başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. İnsanlığa hizmette sınır tanımayan kar kış, dağ bayır, gece gündüz demeden yeri gelip kendi sağlığını hiçe sayarak hizmet veren sağlık personelimizin bizlerdeki emeğini hafife alamayız. Bugün ülkemizin geldiği noktada tıp alanında önemli mesafeler kat ederek büyük başarıların altına imzamızı atmışızdır. Bu duygu ve düşüncelerle doktorlarımızın ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, doktorlarımıza, hemşirelerimize, ebelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum.“