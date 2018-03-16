Başkan Uyan: "Çanakkale Zaferi tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır"

Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Çanakkale Zaferi tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır" dedi.

Başkan Uyan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çanakkale Zaferi’nin yokluk, yoksulluk ve umutsuzluğun en acı günlerinde dahi Türk milletinin bağımsızlığını korumak için dünyaya başkaldırdığı, esaret altında yaşayan tüm milletlere umut meşalesi yaktığı, vatan sevgisini tarihe altın harflerle işlediği bir destan olduğuna vurgu yapan Başkan Uyan şu ifadelere yer verdi:

"18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin başka bir ulusa boyun eğmeyeceğini gösteren en önemli unsurdur. Çanakkale yalnız bizim tarihimizin değil, yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Şanlı tarihimizde unutulmaz bir yere sahip olan bu mücadele, Çanakkale Ulusal Kurtuluş Savaşımız, kutsal destan savaşlara birer örnektir. Bu büyük zafer, vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale’de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarının, bugün Türk milletinin sahip olduğu birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunu, bütün dünyaya en gür sesle ilan etmiş olmasının sembolüdür. Çanakkale Savaşları, bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde vatan toprağına karşı duyulan bağlılığın ve inancın o yüksek ruh halinde bir vücut olmasıdır ki dönemin güçlü ve donanımlı ordularına karşı koyuşun, kararlılığın simgesidir. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun, vatan toprakları için savaşmış ve bugün Çanakkale’de omuz omuza yatan şehitlerimiz, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin de en güçlü nişanesidir. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyoruz."