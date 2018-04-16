Başkan Kadir Albayrak STK temsilcileriyle buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara ilçesinde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları (STK) ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Malkara Bahar Tesislerinde gerçekleşen kahvaltıda Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara STK Temsilcileri, mahalle muhtarları ve basın mensupları da yer aldı.

“Güzel günler Tekirdağlıların olacak”

Programda konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, “Malkara tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’nin başkentidir. Bu nedenle bizim bu bölgeye yapacağımız yatırımların büyük bir bölümü de tarım ve hayvancılık alanında destek olacak yatırımlar olması gerekiyordu. Biz de bu konu üzerinde durduk. Tekirdağ halkı 2014 yılında çok önemli bir karar vererek sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışacak kişileri Tekirdağ ilçelerine belediye başkanı olarak seçti. O güden bu güne de Tekirdağ’da çalışkanlığın, dürüstlüğün, halk sevgisinin temeli atıldı. Bu temelin ana malzemesi Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleridir. Tekirdağ’ın sahip olduğu 325 bin dönüm meranın 120 bin dönümünü ıslah ettik. Türkiye’deki hiçbir büyükşehir bu büyüklükte bir ıslah çalışması gerçekleştirmedi. Malkara ve Büyükşehir Belediyesi olarak Birlik Yem’i de üzerimize alarak önemli bir çalışma yaptık. Tekirdağ’da günde bin ton süt çıkıyor. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Süleymanpaşa’da 510 kilometre altyapı çalışması yaptık. Tüm çalışmalarımız Malkara ilçesine hayırlı olsun. Güzel günler Tekirdağlıların olacak” dedi.

“Başkan Kadir Albayrak’a teşekkür ediyorum”

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ise amaçlarının Malkara’nın daha da gelişmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesinin ilçemize yaptığı yatırımlar Cumhuriyet tarihi boyunca bir yerel yönetimin gerçekleştirdiği en büyük yatırımlardandır. Malkara 150 milyon liranın üzerinde yatırım aldı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önemli işler başardı”

Kahvaltı programında son konuşmayı CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak gerçekleştirdi. Öztrak, “Türkiye’nin en kaliteli su sıralamasında Tekirdağ üçüncü sırada. Bunu ve daha nicesini 2014 yılında kurulan bir büyükşehir başardı. İlerleyen dönemlerde çok daha büyük işler başarılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programı yapılan konuşmaların ardından ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi ile son buldu.