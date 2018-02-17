Başkan Eşkinat şampiyon judocuları ağırladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu şampiyon judocuları makamında ağırladı.

Ziyarette Avrupa Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü milli sporcu Muhammet Mustafa Koç ve Judo Ümit Milli Takımı’na seçilerek Türkiye’yi Avrupa Ümit Milli Judo Şampiyonası’nda temsil edecek Necip Başaran Türkmen ile Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner ve Judo Antrenörü Deniz Şilli de hazır bulundu.

Muhammet ve Necip ülkemizi ve Süleymanpaşa’yı Avrupa’da temsil edecek

3-4 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Avrupa Ümit Milli Judo Şampiyonası’na katılacak şampiyon sporcular turnuva öncesi Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a ziyarette bulunarak, bugüne kadar judo sporuna verilen destek için teşekkür ettiler.

Şubat ayında Denizli’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda 81 kiloda şampiyon olan Muhammet Mustafa Koç, şampiyonluk madalyasını Başkan Eşkinat’la paylaştı. Denizli’de gösterdiği başarılı performansı ile Ümit Milli Takım’a seçilen ve Avrupa Şampiyonası’nda +90 kiloda mücadele edecek olan Necip Başaran Türkmen de turnuvada başarı sözü verdi.

“Judo bizim yüz akımız”

Spora ve sporcuya verdikleri desteğin süreceğinin altını çizen Başkan Eşkinat, “Judo bizim yük akımız olan sporlardan biri. Başarılı gençlerimizi tebrik ediyorum. Umuyorum ki bizi Avrupa ve Dünya arenasında da başarıyla temsil edecekler ve adımızı duyuracaklar. Başarılarından ötürü kutluyor ve daha büyük başarılara imza atacaklarına olan inancımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Eşkinat, ziyaret sonunda sporculara Süleymanpaşa Belediyesi Yayınları tarafından basılan ve Tekirdağ tarihinin bir dönemine ışık tutan Rodosçuk isimli kitaptan hediye etti.