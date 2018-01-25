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Başkan Eşkinat muhtarlarla bir araya geldi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa’ya bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Eşkinat, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili muhtarlara bilgilendirmede bulunarak muhtarların taleplerini dinledi....

Başkan Eşkinat muhtarlarla bir araya geldi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa’ya bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Eşkinat, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili muhtarlara bilgilendirmede bulunarak muhtarların taleplerini dinledi....

25 Ocak 2018 Perşembe 17:57
Başkan Eşkinat muhtarlarla bir araya geldi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa’ya bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Eşkinat, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili muhtarlara bilgilendirmede bulunarak muhtarların taleplerini dinledi. Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleşen muhtarlar toplantısına Başkan Eşkinat dışında Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Hilmi İşsever ve Hulusi Özocak ve ilgili birim müdürleri de katıldı.
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