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Başkan Albayrak Yeşilay Derneği Tekirdağ Şubesini ağırladı

Yeşilay Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar ve Başkan Yardımcısı Sadık Baş, derneğin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yeşilay Haftası öncesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı makamında ziyaret...

Başkan Albayrak Yeşilay Derneği Tekirdağ Şubesini ağırladı

Yeşilay Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar ve Başkan Yardımcısı Sadık Baş, derneğin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yeşilay Haftası öncesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı makamında ziyaret...

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:35
Başkan Albayrak Yeşilay Derneği Tekirdağ Şubesini ağırladı

Yeşilay Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar ve Başkan Yardımcısı Sadık Baş, derneğin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yeşilay Haftası öncesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı makamında ziyaret etti.

1-7 Mart tarihlerinde kutlanacak olan Yeşilay Haftası etkinliklerinin değerlendirildiği ziyarette, Yeşilay Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar ile Başkan Yardımcısı Sadık Baş ve beraberlerindeki heyet, misafirperverliği dolayısıyla Başkan Kadir Albayrak’a teşekkür etti. Başkan Albayrak da Yeşilay Haftasının insanların zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve bilinçlenmesi anlamında önemli bir hafta olduğuna dikkat çekerek Çelikayar ve beraberindekilere ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretin sonunda Yeşilay Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Çelikayar, Başkan Albayrak’a destekleri dolayısıyla çiçek ve plaket takdim etti.
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