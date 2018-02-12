Başkan Albayrak: "Yem fabrikası işleten tek büyükşehiriz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara’da mahalleleri sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki büyükşehirler içerisinde yem fabrikası işleten tek büyükşehiriz" dedi.

Başkan Kadir Albayrak, Malkara’ya bağlı Doğanköy, Bayramtepe, Davutteli, Doluköy ve Şahin Mahallelerini ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz ile mahalle muhtarlarının da yer aldığı ziyaretlerde Başkan Albayrak vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi.

“Yem fabrikası işleten tek büyükşehir belediyesiyiz”

Başkan Albayrak, mahalle ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, “Tekirdağ’ın 250 tane köyü var. 12 Kasım 2012 akşamı bu köyler köy olarak yattı, mahalle olarak kalktı. Tekirdağ, büyükşehir olması ile beraber bütün köyler mahalle oldu. Yeni kurulan bir büyükşehir için hemen hizmete başlamak çok zordu. Biz göreve geldiğimiz zaman büyükşehir belediyesinin ne müdürleri ne de genel sekreteri vardı. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık olarak hizmet süremizin tamamlanmasına 13 ayımız var. Biz sizlere 47 aydır hizmet ediyoruz. Bu süre zarfından her sözümüzü yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Malkara’nın nüfusu çok fazla arttı. Bu bölgenin bu yatırımları alması gerekiyordu. 4 yılda Malkara’da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Çavuşköy’deki kombina et tesisinin tamamlanması ile birlikte buradaki hayvancılık sektörü de büyük ölçüde kalkınacak. Daha da önemlisi biz Türkiye’deki büyükşehirler içerisinde yem fabrikası işleten tek büyükşehiriz. Bu göreve bölgedeki yem fiyatlarını dengelemek için talip olduk. Yine 95 bin 650 dönüm merayı 2 bin 47 ton güre atarak iyileştirdik. Bu kaba yem ihtiyacı bakımından hayvancılığa verdiğimiz önemin göstergesidir. Hedefimiz Tekirdağ’ın toplam 300 bin dönüm merasını ıslah etmektir. Arıcılığı teşvik etmek için de çalışmalarımız var. Saray ilçesinde manda yetiştiricilerine destek olduk, 168 gebe manda verdik. Malkara, tarım ve hayvancılığın başkenti. Hastalıktan da arı bölge. Çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Ziyaretler sonunda Malkaralı vatandaşlar Başkan Albayrak’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.