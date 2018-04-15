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Başkan Albayrak Süleymanpaşa’da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.Başkan Kadir Albayrak, hafta sonu mesaisinde Süleymanpaşa ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla buluştu....

Başkan Albayrak Süleymanpaşa’da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.Başkan Kadir Albayrak, hafta sonu mesaisinde Süleymanpaşa ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla buluştu....

15 Nisan 2018 Pazar 14:07
Başkan Albayrak Süleymanpaşa’da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Kadir Albayrak, hafta sonu mesaisinde Süleymanpaşa ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Çınarlı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından üst yapı çalışmaları sürdürülen Aydoğdu Mahallesindeki çalışmaları inceledi. Aydoğdu Mahallesi sakinleri ile de bir araya gelerek sohbet eden Başkan Albayrak, üst yapı çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Aydoğdu Mahallesi sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Albayrak’a teşekkür etti.

“Çalışmaların tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum”

Başkan Albayrak çalışmalar hakkında konuşarak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Süleymanpaşa İlçemizin Aydoğdu Mahallesinde bulunan, Karaağaç, Uluağaç, Ulubatlı Hasan ve Şehit Polis Metin Ak Sokaklarındaki üstyapı çalışmalarını tamamlamıştır. Vatandaşlarımıza altyapı çalışmaları sırasında gösterdikleri anlayış ve özveri için teşekkür ediyor, çalışmaların tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Albayrak incelemelerine, Süleymanpaşa ilçesi Ruşen Güneş ve Selahattin İçli Sokak ile devam etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yol, tretuvar ve kanal çalışmalarında sona yaklaşıldığı bilgisini alan Başkan Kadir Albayrak, projelerin tüm Tekirdağ’a hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkan Albayrak, Süleymanpaşa ilçesi çarşı esnafını da ziyaret etti. Çarşı esnafı ile bir araya gelen Başkan Albayrak, esnafa hayırlı işler diledi.
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