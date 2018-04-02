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Başkan Albayrak, Şarköy ve Malkara ilçelerinde inceleme yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ve Malkara ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Albayrak, ayrıca bu ilçelerde devam eden ve tamamlanan hizmet ve yatırımları da inceledi.Mesaisine sabah...

Başkan Albayrak, Şarköy ve Malkara ilçelerinde inceleme yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ve Malkara ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Albayrak, ayrıca bu ilçelerde devam eden ve tamamlanan hizmet ve yatırımları da inceledi.Mesaisine sabah...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:37
Başkan Albayrak, Şarköy ve Malkara ilçelerinde inceleme yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ve Malkara ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Albayrak, ayrıca bu ilçelerde devam eden ve tamamlanan hizmet ve yatırımları da inceledi.

Mesaisine sabah erken saatlerde başlayan Başkan Albayrak, ilk olarak Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’ni ziyaret etti. Uçmakdere Mahallesi’nin ülkenin en güzel kırsal mahallelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Albayrak, mahallenin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla Türkiye’nin en gözde kırsal turizm köyü olacağını söyledi.

Uçmakdere Mahallesi’nin ardından Şarköy’e bağlı Hoşköy Mahallesi’ni de ziyaret eden Başkan Albayrak, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Hoşköy sakinlerine Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve projelerini anlatan Başkan Albayrak, vatandaşların öneri ve taleplerini de dinledi. Hoşköylüler belediyenin yatırımlardan dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür etti. Daha sonra Mürefte Mahallesi’ni de ziyaret eden Başkan Albayrak, mahallede vatandaşlarla buluştu ve kendileriyle sohbet etti.

Mürefte Mahallesi’nin ardından Şarköy ilçe merkezini ziyaret eden Başkan Albayrak, burada ıslah çalışmaları Büyükşehir Belediyesince yapılan Olukbaşı ve Karadeğirmen Derelerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Başkan Albayrak’a, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ve Büyükşehir Belediyesi Şarköy Meclis Üyesi Vahit Arslan da eşlik etti. İlçe merkezinde vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Albayrak, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, hizmet ve projelerin tamamlanmasıyla birlikte daha yaşanabilir bir Tekirdağ amaçlarına ulaşacaklarını söyledi.

Başkan Albayrak, Şarköy ilçesinin ardından Malkara ilçesini de ziyaret etti. Burada Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile birlikte ilçede kurulan semt pazarını ziyaret eden Albayrak, Pazar esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlarla görüştü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, Malkara ilçesinde çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Albayrak, hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar da Malkara ve Tekirdağ geneline yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
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