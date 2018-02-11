Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.573
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2796
EURO
4.6829

Başkan Albayrak Kapaklı’da çalışmaları yerinde inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Kapaklı İlçesine bağlı Pınarca Mahallesini ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, mahalleye çocuk parkı, altyapı ve üst yapı...

Başkan Albayrak Kapaklı’da çalışmaları yerinde inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Kapaklı İlçesine bağlı Pınarca Mahallesini ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, mahalleye çocuk parkı, altyapı ve üst yapı...

11 Şubat 2018 Pazar 13:52
Başkan Albayrak Kapaklı’da çalışmaları yerinde inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kapaklı İlçesine bağlı Pınarca Mahallesini ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, mahalleye çocuk parkı, altyapı ve üst yapı düzenlemesi talep eden vatandaşları çalışmalar ile ilgili bilgilendirdi. Kapaklı İlçesinde Yıldızkent Kavşağı bölgesinde çalışan taksi esnafını da ziyaret eden Başkan Albayrak, taksi durağının talepleriyle ilgili görüşlerini dinledi. Taksi durağı çalışanları, Başkan Albayrak’a hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ’da ‘Açık Sahne’ açıldı
Tekirdağ’da ‘Açık Sahne’ açıldı
3. Bisanthe Oda Müziği Festivali başlıyor
3. Bisanthe Oda Müziği Festivali başlıyor
Tekirdağ Sağlık İşlerinde örnek olmaya devam ediyor
Tekirdağ Sağlık İşlerinde örnek olmaya devam ediyor

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim