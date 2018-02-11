Başkan Albayrak Kapaklı’da çalışmaları yerinde inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kapaklı İlçesine bağlı Pınarca Mahallesini ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, mahalleye çocuk parkı, altyapı ve üst yapı düzenlemesi talep eden vatandaşları çalışmalar ile ilgili bilgilendirdi. Kapaklı İlçesinde Yıldızkent Kavşağı bölgesinde çalışan taksi esnafını da ziyaret eden Başkan Albayrak, taksi durağının talepleriyle ilgili görüşlerini dinledi. Taksi durağı çalışanları, Başkan Albayrak’a hizmetlerden dolayı teşekkür etti.