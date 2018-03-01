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Başkan Albayrak CHP Çorlu Teşkilatı ve Atıcılık Federasyonu’nu ağırladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Çorlu Teşkilatı ile Türkiye Atıcılık Federasyonu ve Tekirdağ Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü yöneticilerini ağırladı.CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ve teşkilatın...

Başkan Albayrak CHP Çorlu Teşkilatı ve Atıcılık Federasyonu’nu ağırladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Çorlu Teşkilatı ile Türkiye Atıcılık Federasyonu ve Tekirdağ Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü yöneticilerini ağırladı.CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ve teşkilatın...

01 Mart 2018 Perşembe 18:46
Başkan Albayrak CHP Çorlu Teşkilatı ve Atıcılık Federasyonu’nu ağırladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Çorlu Teşkilatı ile Türkiye Atıcılık Federasyonu ve Tekirdağ Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü yöneticilerini ağırladı.

CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ve teşkilatın yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı makamında ziyaret etti. Ülke ve Tekirdağ gündeminin görüşüldüğü ziyarette Arıcı ve beraberindekiler, Başkan Kadir Albayrak’a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederken, Başkan Albayrak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan Başkan Kadir Albayrak’ın ziyaretçileri arasında Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Ataman ve Tekirdağ Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü üyeleri de vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak’ın makamında yapılan görüşmede avcılık sporu hakkında değerlendirmeler yapıldı.
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