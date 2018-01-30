Başkan Albayrak, alt ve üstyapı çalışmaları incelendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesindeki Pazartesi ve Perşembe Pazarlarının kurulduğu Ruşen Güneş Sokak ve Selahattin İçli Sokak’ta devam eden altyapı ve yağmursuyu hattı çalışmaları ile Gündoğdu-Turgut Mahallesinde üstyapı çalışmaları tamamlanan Karabayırı Sokak’ta incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde başlattığı alt ve üstyapı hamlesi tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Kadir Albayrak da sürekli olarak devam eden çalışmalar hakkında teknik personelden bilgi alarak çalışmaların bir an önce tamamlanması hususunda ilgili yetkililere talimatlar veriyor. Başkan Albayrak, bu kapsamda Süleymanpaşa ilçesinde çalışmaların sürdüğü Ruşen Güneş, Selahattin İçli ve Karabayırı Sokaklarında incelemelerde bulunarak çalışmalarda görevli personele iyi çalışmalar diledi. Burada Salı Pazarı esnafı ile de bir araya gelen Başkan Albayrak, esnafa hayırlı kazançlar temennisinde bulunarak kendilerinin öneri ve taleplerini dinledi.

“Tekirdağ daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olacak”

Çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirten Başkan Albayrak, “Tekirdağ için gece-gündüz devam eden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kent genelinde büyük oranda altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi tüm ağırlığımızı üstyapı çalışmalarına veriyoruz. Devam eden çalışmalar tamamlandığında Tekirdağ daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olacak. Çalışmalar sırasında zahmet çeken tüm Tekirdağlı vatandaşlara anlayışları dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.