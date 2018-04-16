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Alpullu Şeker Fabrikası İstişare Toplantısı gerçekleşti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Alpullu Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar ile ilgili istişare toplantısına katıldı.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya...

Alpullu Şeker Fabrikası İstişare Toplantısı gerçekleşti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Alpullu Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar ile ilgili istişare toplantısına katıldı.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya...

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:05
Alpullu Şeker Fabrikası İstişare Toplantısı gerçekleşti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Alpullu Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar ile ilgili istişare toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, Yenimuhacır Belediye Başkanı Recep Ordu, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Pankobirlik Başkanı Ramis Özgen de yer aldı.

Toplantıda Alpullu Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi süreci hakkında Pankobirlik Başkanı Ramis Özgen’den bilgi alındı ve bu yönde yapılacak çalışmalar görüşüldü.
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