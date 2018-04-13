Adam olacak çocuklardan konser

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Cumhuriyet Özel İdare Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koro, konser verdi.

Çorlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Çorlu 15 Temmuz Kültür Merkezinde düzenlenen konserde sahne aldı. Nilay Döldöş şefliğinde sahne alan öğrenciler Barış Manço şarkılarının ağırlıkta olduğu bir konser sundu.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, "Ayhan Döldöş, Nilay Döldöş, Çağla Cihanoğlu, Okul Müdürü Süheyla Aydoğdu ve Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürsan Çil’e ve adam olacak çocuklarımızı yalnız bırakmayan tüm velilere teşekkür ediyorum" dedi.