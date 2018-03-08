8 Mart Dünya Kadınlar Günü konulu resim ve el sanatları sergisi

Tekirdağ’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sağlığı konusunda farkındalık sağlamak için “Kadın” temalı resim ve el sanatları sergisi açıldı.

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürülüğü, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Tekira Avm’nin ortaklaşa düzenlediği serginin açılışına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ben burada meme kanseri olmuş veya diğer kanserlere yakalanmış insanlar kadınlar tutunsunlar hayata istiyorum"

"Bir ses, bir renk bir nefes" adlı resim sergisinin ve aynı zamanda Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneğinin Başkanı olan Dr. Hülya Becerir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hep bana şunu diyorlardı, hep güzel kadın resmi çiziyorsun başka bir şey yok mu? Ama zaten kadınların hepsi çok güzel duyguları ile güzel gülümsemeleri ile güzel hissettikleri ile güzel çirkin kadında yoktur, ama hastada olsa iyi olacak kadın vardır. Ben burada meme kanseri olmuş veya diğer kanserlere yakalanmış insanlar kadınlar tutunsunlar hayata istiyorum. Onların iyi olmasını istiyorum, iyi olmak için yapacakları şeylerden birisi de belki resim çizmek belki başka bir şey ama tutunacakları bir şey olsun. O yüzden bugünkü temam da amaçta hatalığı yenmek adına resim çizelim o anlamda duygularımızı hissettirelim paylaşalım, sevgiyi paylaşalım, bütün niyetim buydu ve bunu paylaştığımı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Kurdele kesiminin ardından sergi gezildi.