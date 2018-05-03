Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri

Malatya şubesi tarafından yapılan açıklamada, TÜFAD Malatya Şubesi üyelerinin tufad.org.tr adresi üzerinden Antrenör Zorunlu Gelişim Semineri linkinden açılan sayfada bilgilerini doldurmaları gerektiği ifade edildi. TÜFAD Malatya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “19 Haziran Salı Günü Zorunlu Antrenör Gelişim Seminerimizi gerçekleştireceğiz. Üyelerimiz https://tufad.org.tr/ üzerinden Antrenör Zorunlu Gelişim Semineri linkini tıklayarak, açılan sayfada bilgilerini dolduracaktır. Bilgiler net bir şekilde girildikten sonra kaydet butonu ile kayıt gerçekleştirilecek, ardından telefonunuza TÜFAD başlıklı bir SMS gelecektir. Gelen bu SMS içeriğinde bulunan referans numarası ile derneğimiz İban numarasına seminer bedeli yatırılacaktır. Kesinlikle elden para alınmayacak ve başvuru anında çıkan başvuru formu ile dekont derneğimize teslim edilecek. Aksi takdirde seminer başvurunuz geçerli sayılmayacaktır” denildi. Seminere katılımın zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, seminer günü görevli eğitmen tarafından imza ve yoklama alınacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca zorunlu antrenör gelişim seminerine katılmayan antrenörlerle hiçbir şekilde iki yıl sözleşme yapılmayacağı belirtildi.