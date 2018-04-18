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Zorlu Maçın Hazırlıkları Başladı

Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, Pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Zorlu Maçın Hazırlıkları Başladı

Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, Pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:55
Zorlu Maçın Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 29 haftada 38 puan toplayan Yeni Malatyaspor, 30. haftada deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Godson Azubuike ve Michael Pereira katılmadı. İki futbolcunun da durumunun ciddi olmadığı, Beşiktaş maçına yetişecekleri bildirildi. Antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Alanyaspor maçında yapılan hataları anlatarak bazı futbolcuları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Malatya temsilcisi yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan yapılan çalışmayı küçük bir taraftar babasıyla birlikte ziyaret ederek, Teknik Direktör Erol Bulut’a tatlı ikram etti. Baba Hasan Basri Engüzekli, oğlu Halil Efe’nin Yeni Malatyaspor taraftarı olduğunu ve onun isteğiyle antrenmanı ziyaret ettiklerini söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporBeşiktaş Maçı
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