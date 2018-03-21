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ZORLU HAFTALAR BAŞLIYOR!

Süper Ligin 26. haftasında farklı mağlup olan Yeni Malatyaspor, deplasmanda aldığı yenilgiyle ligdeki altıncı deplasman mağlubiyetini almış oldu. Ligde üst üste iki haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılılar milli maç arasına moralsiz girdi.

ZORLU HAFTALAR BAŞLIYOR!

Süper Ligin 26. haftasında farklı mağlup olan Yeni Malatyaspor, deplasmanda aldığı yenilgiyle ligdeki altıncı deplasman mağlubiyetini almış oldu. Ligde üst üste iki haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılılar milli maç arasına moralsiz girdi.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 11:25
ZORLU HAFTALAR BAŞLIYOR!

Yeni Malatyaspor, ilk kez mücadele ettiği Süper ligde geride kalan iki haftayı puansız kapattı. Milli takım arasına moralsiz giren sarı-kırmızılılar, 4-1 farklı mağlup olduğu Trabzonspor karşılaşmasıyla beraber deplasmanda altıncı yenilgisine imza attı. Lig’de 13 kez deplasman maçına çıkan kaplanlar, bu karşılaşmalarda 15 puan topladı. 13 karşılaşmada 4 galibiyet alan Yeni Malatyaspor, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 6 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2, Fenerbahçe’ye 3-1, Trabzonspor’a 4-1, Demir Grup Sivasspor’a 2-0, Alanyaspor’a 1-0, Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmaların sadece ikisinde gol atma başarısını gösteremedi. Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte zorlu ve kritik bir periyoda giren Malatya temsilcisi kalan 8 haftada birbirinden zorlu ve kritik karşılaşmalar oynayacak. Yeni Malatyaspor’un ligde oynayacağı karşılaşmalar şöyle: Gençlerbirliği-iç saha, Başakşehir-deplasman, Alanyaspor-iç saha, Beşiktaş-deplasman, Akhisarspor-iç saha, Göztepe-deplasman, Galatasaray-deplasman, Kayserispor-iç saha. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni Malatyaspor
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