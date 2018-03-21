ZORLU HAFTALAR BAŞLIYOR!

Yeni Malatyaspor, ilk kez mücadele ettiği Süper ligde geride kalan iki haftayı puansız kapattı. Milli takım arasına moralsiz giren sarı-kırmızılılar, 4-1 farklı mağlup olduğu Trabzonspor karşılaşmasıyla beraber deplasmanda altıncı yenilgisine imza attı. Lig’de 13 kez deplasman maçına çıkan kaplanlar, bu karşılaşmalarda 15 puan topladı. 13 karşılaşmada 4 galibiyet alan Yeni Malatyaspor, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 6 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2, Fenerbahçe’ye 3-1, Trabzonspor’a 4-1, Demir Grup Sivasspor’a 2-0, Alanyaspor’a 1-0, Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmaların sadece ikisinde gol atma başarısını gösteremedi. Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte zorlu ve kritik bir periyoda giren Malatya temsilcisi kalan 8 haftada birbirinden zorlu ve kritik karşılaşmalar oynayacak. Yeni Malatyaspor’un ligde oynayacağı karşılaşmalar şöyle: Gençlerbirliği-iç saha, Başakşehir-deplasman, Alanyaspor-iç saha, Beşiktaş-deplasman, Akhisarspor-iç saha, Göztepe-deplasman, Galatasaray-deplasman, Kayserispor-iç saha. busabahmalatya.com