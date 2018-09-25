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“Zor ya da kolay maç yok”

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, “3 hafta aradan sonra kazanmak önemliydi. Bundan sonraki maçlarımızda daha farklı bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Zor ya da kolay maç yok”

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, “3 hafta aradan sonra kazanmak önemliydi. Bundan sonraki maçlarımızda daha farklı bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

25 Eylül 2018 Salı 14:46
“Zor ya da kolay maç yok”

Takımdaki son durum ve Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendiren Adil Gevrek, 6 haftada toplandıkları 10 puanın kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Çaykur Rize maçında sıcak havaya rağmen 3 puan alan taraf olduklarını belirten Gevrek, “Ligde 3 haftalık bir galip gelememe sorunumuz vardı, Allah’a şükür bu sorunu Rize galibiyetiyle aştık. İki takım için de zorlu ve sıcağın etkilerinin görüldüğü bir 90 dakika oldu. Futbolcular zaman zaman koşmakta bile zorlandılar. Mücadelelerinden dolayı futbolcularımızı kutluyorum. Takımda maç eksiği olan futbolcularımızın da kendilerini bulduklarına şahit olmak ilerisi adına sevindirici gerçekten. Galip geldiğimiz için mutluyuz” diye konuştu.

Gevrek, bu sezon ligde her takımın her takımdan puan alabilecek bir güç dengesi durumunun olduğunu da belirterek, “Bu sezon şuan kadar her takımın her takımdan puan alabileceği bir güç dengesi durumu var ligimizde. Tabi bu da müsabakaları daha çekici hale getiriyor. Bu da zor maç, kolay maç ayrımını ortadan kaldırıyor. Bu anlamda bizim de önümüzde önemli bir maç takvimi var. Önümüzdeki hafta oldukça güçlü bir takımla deplasmanda karşılaşacağız. Umarım oradan arzuladığımız sonuçla döneriz” ifadelerini kullandı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAdil GevrekÇaykur Rizespor
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