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Zor maça Yıldırım düştü!

Süper Lig’de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Zor maça Yıldırım düştü!

Süper Lig’de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:09
Zor maça Yıldırım düştü!

Yeni Malatyaspor, yarın akşam 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde şampiyonluk adayı Galatasaray’ın konuğu olacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı FIFA hakemi Bülent Yıldırım ile yardımcıları İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yönetecek. Kayseri bölgesi hakemi olan Bülent Yıldırım daha önce Yeni Malatyaspor’un ligde oynadığı Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını yönetmişti. Süper Lig’de bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan Yıldırım, son olarak Trabzonspor’un 28 Nisan 2018’de Antalyaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmayı yönetti.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigTFFHakemBülent Yıldırım
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