Yeni Malatyaspor, River Plate’ten aldığı Arturo Mina için imza töreni düzenledi. İstanbul’da bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, önemli bir stoperi kadrolarına kattıklarını ifade etti.

“TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR TRANSFER”

Gevrek, Mina’nın Yeni Malatyaspor’da daha büyük başarılara imza atarak, Avrupa’da ses getireceğini belirtti. İyi ve kaliteli bir takım olduklarını kaydeden Gevrek, “Zor bir transfer oldu. Kendisini geçen sene de takip etmiştik. Malatyaspor’umuza ve kendisine hayırlı olsun. Malatyaspor, Türkiye için önemli bir transfer. Mina’nın takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Malatya’yı başarıya taşıyacak bir isim. Transferde scout ekibimiz izliyor. Transfer komitemiz, teknik heyetimiz ile bir istişare içerisindeyiz. Her yaptığımız transferin isim ve yıldız olması aynı zamanda takımada katkı sağlaması adına bu tespitleri yaparak, transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabi isim olması, gelecek vaat eden oyuncu olması noktasında iyi tespitler yaptık. Arturo Mina’da bunlardan bir tanesi. Kendisi izlediğim, inandığım, bana göre Türkiye ve dünyada önemli bir stoper. Transfer devam ediyor. Bir tane önemli bir forvet alacağız. 1-2 Türk oyuncu daha alabiliriz. Ama yabancı bir forvet alacağız. Yapacağımız transferlerin takıma mutlak katkı sağlamasını istiyoruz.” Dedi.

“KULÜBÜN KARARLILIĞI BURAYI TERCİH ETMEMİ SAĞLADI”

Stoper Arturo Mina, “Kulüp başkanımızla görüşmeler yaptım. Kendisine söz verdim. Buraya geldim, çok mutluyum” dedi. Tecrübeli stoper, başka takımlardan da teklifler aldığını ifade ederek, “Daha öncesinden başkanımla görüştüm. Ben sözümde durmak istedim. Takımın kararlılığı da transferimde etkili oldu. Kendisine söz verdim çünkü takımımızın özverili ve güzel bir takım olduğunun farkındayım. Aynı zamanda Avrupa’da oynamalarının da güzel olacağını düşünüyorum. İyi bir hoca, güzel ve azimli bir takım olduğu için buraya geldiğim için mutluluk duyuyorum. Geçen seneden bu yana başkanımızla görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Kendilerine söz verdiğim ve bu takımı başarılı bulduğum için bu sene bu kulüpte yer almaya karar verdim. Bu takıma gelme sebeplerimden bir tanesi de ciddiyet ve birinci lig.” Şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ