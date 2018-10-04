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“Zor bir maç bizi bekliyor”

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta ligin ilk 2 maçını da kazanarak 6 puana ulaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da hafta sonu oynanacak 11 Nisan maçının hazırlıkları başladı.

“Zor bir maç bizi bekliyor”

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta ligin ilk 2 maçını da kazanarak 6 puana ulaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da hafta sonu oynanacak 11 Nisan maçının hazırlıkları başladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:09
“Zor bir maç bizi bekliyor”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da ligin 3. haftasında oynanacak 11 Nisan maçı hazırlıkları sürüyor. Eksik oyuncunun bulunmadığı mavi beyazlılarda ligin ilk 2 haftasında kazanılan 6 puandan dolayı yüzler gülerken, futbol şube sorumlusu Kadircan Esen zor bir deplasmanın kendilerini beklediğini ifade etti. Geçen hafta güçlü bir takımı yendiklerini kaydeden Esen, “BAL’da bu sezon güç dengeleri bakımından birbirine denk birçok takım görüyoruz. Bu hafta sahamızda ağırladığımız Araban takımı da önemli oyuncuları kadrosunda bulunduran bir takım. Maçın sonlarına kadar disiplinden kopmadılar ve bizi bölüm bölüm oldukça zorladılar. Ancak bizde disiplin ve motivasyon içerisinde galibiyet arzumuzu hiç yitirmedik. Oyuncularımızı bir kez daha kutluyoruz. Bu hafta oynayacağımız 11 Nisan maçı zor geçmesi muhtemel maçlarımızdan birisi. Şanlıurfa takımları kendi sahalarında kolay kolay maç kaybetmiyorlar. Ancak bizim için güzel taraf, giderek yükselen bir form grafiğimiz var. Kazandığımız 6 puanın anlam kazanması bakımından mutlak kazanmamız gereken 11 Nisan maçına en iyi şekilde hazırlanacağız.” diye konuştu.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Bölgesel Amatör LigYeşilyurt Belediyespor
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