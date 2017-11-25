Yeni Malatyaspor Süper Lig’de bu sezonun en önemli maçlarından birinde bugün Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 27.044 koltuk kapasiteli Malatya Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri günler öncesinden satılırken, 2500 Beşiktaşlı, 22.500 Malatyalı futbolsever tribünleri hınca hınç dolduracak. Güvenlik gerekçesiyle 2000 koltuk boş bırakılarak, emniyet güçlerine ayrılacak. Statta yer alacak 25.000 kişi Malatya futbol tarihinde bir müsabakada en fazla seyirci rekoruna imza atarak tarihi maça şahitlik edecek.

GALİBİYETE SÜPER PRİM!

Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini kendi tesislerinde kampa girerek bekleyen Yeni Malatyaspor’da tek eksik Rahman Buğra. 6 gollü Khalid’in cezasının bitmesi ve Azubuike ile Aytaç Kara’nın sakatlıktan çıkıp hazır bir şekilde dönmesiyle ideal kadrosuna kavuşacak sarı kırmızılılarda savunma hattı ise yine Yalçın, Sadık, Cissokho ve Issam’a emanet edilecek. Hücum hattında Pereira, Adem, Barazite ve Khalid ile gol arayacak Erol Bulut’un öğrencileri galip gelmeleri halinde rekor bir prime sahip olacak. 100’er bin liralık süper primin sahibi olacak futbolcular, bunun da ötesinde şu sıralar Avrupa’nın en fiyakalı takımını mağlup edip, ligdeki konumlarını sağlamlaştıracak.

EROL BULUT’UN BÜYÜK SINAVI!

Şampiyonlar Ligi yorgunu Beşiktaş karşısında 3 puan mücadelesi verecek Yeni Malatyaspor’da bu karşılaşma teknik direktör Erol Bulut için de özel anlam taşıyacak. Bulut’un, Türk futbolunun efsane ismi büyük taktisyen Şenol Güneş’e karşı kenar hamleleri ve tercihleri ortaya çıkacak sonuca etki edecek. Takımı gibi zor bir sınavdan geçecek Bulut’un en büyük kozu ise tribünlerdeki taraftar olacak. Yıllardır büyük maça hasret olan Malatyalıların coşkusunu sahaya yansıtması halinde yenemeyecekleri takım olmayacağını futbolcularla paylaşan Bulut, taraftardan son düdük çalana kadar oyunun içinde olmasını istedi.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Bugün saat 16.30’da başlayacak müsabakayı Süper Lig’in tecrübeli hakemi Bülent Yıldırım yönetecek. Y. Malatyaspor daha önce Bülent Yıldırım’ın yönettiği 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Malatyalıların her maç sonu ciddi tepkisini çeken Yıldırım, Beşiktaş’ın 36 maçında görev yaptı. Siyah beyazlılar 22 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Yeni Malatyaspor – Beşaiktaş müsabakasında sıkıntı yaşanmaması için 900 emniyet, 400 özel güvenlik olmak üzere toplam 1300 güvenlik mensubu görev yapacak. Malatyaspor’lu taraftarlar gündeme özel bir koreografi gerçekleştirecek.

FATİH AVCI