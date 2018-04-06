ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL!

Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon Başakşehir ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında evinde oynadığı maçı 2-0 kayıp etmişti. Deplasmanda çıktığı son beş maçının sadece birini kazanabilen Yeni Malatyaspor, son karşılaşmasında Trabzonspor'a 4-1 yenildi. Yeni Malatyaspor'un Trabzonspor'dan yediği dört gol, daha önceki sekiz deplasman maçında kalesinde gördüğü toplam gol sayısına eşit. Ligde şu ana kadar Yeni Malatyaspor'dan daha yüksek ikili mücadele kazanma oranı yakalayan takım yok. Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son sekiz golün altısı maçların 60'ıncı dakikası ve sonrasında geldi. Bu sezon ligde en fazla hava topu ve ikili mücadele kazanan santrfor Khalid Boutaib. Boutaib, ayrıca Yeni Malatyaspor'un deplasmanda attığı son beş golde de pay sahibi (dört gol ve bir asist). İç sahada oynadığı son 35 maçta tek yenilgi alan Başakşehir, son iki maçını gol yemeden kazandı. Edin Visca, bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan (13) ve asistleriyle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu. Maçların son 15 dakikasında en az gol yiyen iki takımdan biri Başakşehir (Galatasaray'la birlikte). Yeni Malatyaspor ise ilk 15 dakikada kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda. Bu sezon ligde en az faul yapan üç takımdan ikisi Başakşehir (toplam 339, maç başına 12.6) ve Yeni Malatyaspor (toplam 368, maç başına 13.6).

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi