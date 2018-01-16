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Ziya Erdal: “Futbolu burada bırakmak istiyorum”

Futbolu Sivasspor’da bırakmak istediğini söyleyen Ziya Erdal, “Takımda 10. yılım. Bundan sonraki tek amacım ve düşüncem bu forma altında futbolu bırakmak. Umarım beni seven taraftarlara layık olurum” dedi.

Ziya Erdal: “Futbolu burada bırakmak istiyorum”

Futbolu Sivasspor’da bırakmak istediğini söyleyen Ziya Erdal, “Takımda 10. yılım. Bundan sonraki tek amacım ve düşüncem bu forma altında futbolu bırakmak. Umarım beni seven taraftarlara layık olurum” dedi.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 19:16
Ziya Erdal: “Futbolu burada bırakmak istiyorum”

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Demir Grup Sivasspor’da futbolculardan Ziya Erdal, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Hazırlıklara 5 gün önce başladıklarını ifade eden Erdal, “Giden arkadaşlarımız oldu ama aramıza katılacak arkadaşlarımız da olacak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım bunun meyvelerini ikinci yarı toplayacağız. İlk yarı 26 puan topladık ama biraz daha fazla alabilirdik. Lige yeni çıkmış bir takım olsak da iyi bir takımız. İkinci yarı daha iyi bir performans gösterip üst sıralara çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

“LİGE ALIŞIK BİR TAKIMIZ”

Camia, takım ve taraftar olarak lige alışık bir takım olduklarını belirten Ziya, “Sonuçta lige yeni çıktık ve yeni takım oluştu. Samet hocamız da son 8 haftada geldi ve takımın çoğunu tanıyordu. Yaptığı transfer ve hamlelerle lige iyi hazırladı bizi. İyi oyuncular geldi. Yabancı oyuncular çok iyi katkı veriyor. Taraftarımız passolig uygulamasına yeni alışmaya başladı. Bence onun bilincine vardılar. Sonuçlar da iyi gidince taraftarlar seyretmeye geliyor. Umarım sayıları artar. Bizde daha iyi performans gösteririz” ifadelerini kullandı.

“FUTBOLU BURADA BIRAKMAK İSTİYORUM”

Çeşitli takımlardan teklif aldığını da açıklayan 30 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:
“Hiçbir zaman gitmeyi düşünmedim. 3 yıllık sözleşmem var. Takımda 10. yılım. Bundan sonraki tek amacım ve düşüncem bu forma altında futbolu bırakmak. Umarım beni seven taraftarlara layık olurum.”

“MARCELO’YU ÇOK BEĞENİYORUM”

Real Madrid’li futbolcu Marcelo’yu çok beğendiğini dile getiren Erdal, “Roberto Carlos’u çok beğenirdim ve eski hocamdı zaten. Süper Lig çok ilginç. Şu ana kadar en kaliteli oynadığımız takım Beşiktaş'tı. Bunu da gösterdiler. Başakşehir çok kompakt oynayan bir takım. İyi bir hocaları ve takımları var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir iyi bir rekabet içinde. Ama ben Beşiktaş’ın şampiyon olacağını düşünüyorum” dedi.

İHA

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MalatyaBu SabahZiya Erdal
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