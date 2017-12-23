A Grubu’nda 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan Pütürge Belediyespor, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Pütürge Belediyespor, 4 karşılaşmada 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Grup’ta 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Demirspor, 10 puanla ikinci sırada yer aldı. Grubun üçüncü sırasındaki 1966 Malatya Gençlikspor’un ise 9 puanı bulunuyor.

A Grubu’nda Hekimhan Belediyesi Gençlikspor, 8 puanla dördüncü sırada bulunuyor. 3’er puanlı takımlardan Battalgazi Belediyespor 5, Kale Gençlerbirliği ise 6.sırada yer aldı. 1 puanlı Sanayispor, haftayı 7.sırada tamamladı. 4 hafta sonunda henüz puanla tanışamayan Malatyaspor, grubun son sırasına demirledi. B Grubu’nda 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Doğanşehir Belediyespor, puanını 10’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Doğanşehir Belediyespor, 4 haftada 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Grup’ta oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1’de beraberlik alan Arguvan Belediyespor, 7 puanla ikinci sırada yer aldı. 7’şer puanlı diğer takımlar Darendespor 3, Ataköyspor ise 4.sırada bulunuyor. B Grubu’nda 1’er puanlı takımlardan Adafı Kartalspor 5, Orduzuspor ise 6.sırada yer alırken, grubun son sırasındaki Akçadağspor’un henüz puanı bulunmuyor.

HABER MERKEZİ