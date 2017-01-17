Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 7. hafta karşılaşmalarında müsabakalarında toplam 32 gol atıldı. Oynanan toplam 8 maç ve alınan sonuçlar şöyle oldu:
"A Grubu'nda; Malatyaspor: 2 - Adafı Kartalspor: 2, 1966 Malatya Gençlikspor: 2 - Doğanşehir Beleidyespor: 3, Battalgazi: 1 - 1932 Malatyagücü: 3, Orduzuspor: 2 - Kaldırımgücü: 1.
B Grubu'nda; Ataköyspor: 2 - Malatya Demirspor: 2, 44 Malatyaspor: 4 - Sanayispor: 2, Hekimhan Belediyesi Gimana: 5 - Akçadağspor: 0, Arguvan Belediyespor: 1 - Malatya Telekomspor: 0."
Efsane Malatyaspor’un puan kaybıyla A grubunda iyiden iyiye rahatlayan 1932 Malatyagücü puan farkını play off barajıyla 7’ye çıkardı. Sezona oldukça iyi başlayan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ise 19 puana ulaşarak, namağlup liderliğini sürdürdü.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!