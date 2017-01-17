17 Ocak 2017 Salı

Zirvede onlar var!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde, 7. Hafta birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. A Grubu’nda 1932 Malatyagücü yoluna kayıpsız devam ederken, B Grubu’nda ise Hekimhan Belediyesi Girmanaspor zirvede yalnız kaldı.

17 Ocak 2017 Salı 14:53
Zirvede onlar var!

  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 7. hafta karşılaşmalarında müsabakalarında toplam 32 gol atıldı. Oynanan toplam 8 maç ve alınan sonuçlar şöyle oldu:

"A Grubu'nda; Malatyaspor: 2 - Adafı Kartalspor: 2, 1966 Malatya Gençlikspor: 2 - Doğanşehir Beleidyespor: 3, Battalgazi: 1 - 1932 Malatyagücü: 3, Orduzuspor: 2 - Kaldırımgücü: 1.

B Grubu'nda; Ataköyspor: 2 - Malatya Demirspor: 2, 44 Malatyaspor: 4 - Sanayispor: 2, Hekimhan Belediyesi Gimana: 5 - Akçadağspor: 0, Arguvan Belediyespor: 1 - Malatya Telekomspor: 0."

Efsane Malatyaspor’un puan kaybıyla A grubunda iyiden iyiye rahatlayan 1932 Malatyagücü puan farkını play off barajıyla 7’ye çıkardı. Sezona oldukça iyi başlayan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ise 19 puana ulaşarak, namağlup liderliğini sürdürdü. 

FATİH AVCI
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