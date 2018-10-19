Zirvede o var!

Kumite 67 kiloda son iki yılın Avrupa Şampiyonu Burak Uygur, Karate 1 Premier Lig’de de sezonun en iyisi unvanını almayı başardı. Bu sezonki üçüncü Premier Lig finalini Japonya’da yakalayan Milli karateci, Dubai’de gümüş, Rotterdam ve Tokyo’da altın madalya kazandı. 2160 puan toplayan Uygur, İtalyan Luca Maresca’nın önünde yer almayı başardı.

EN BAŞARILI ÜLKE TÜRKİYE

Dünya Şampiyonası’nın ardından karatenin en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyonu olan Karate 1 Premier Lig’de 2018 sezonunun en iyileri belli oldu. Yedi etaptan oluşan 2018 yılında çıktıkları müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden Türk karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur ve Uğur Aktaş, sıkletlerinde dünyanın en iyisi olmayı başardı.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en prestijli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezon Paris’te başladı. Dubai, Rotterdam ve Rabat’ın ardından İstanbul’da düzenlenen organizasyon, Berlin’den sonra 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak Japonya’nın Tokyo kentinde sona erdi.

Karate 1 Premier Lig etapları baz alınarak yapılan puanlama sonunda ikisi kata, 10’u kumite olmak üzere toplam 12 ferdi sıklette 2018 sezonunun en iyileri Tokyo’da belli oldu.

Türk karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur ve Uğur Aktaş sezonu dünyanın en iyisi olarak kapatırken, Türkiye bu alanda en başarılı ülke oldu. Dört sporcusu puanlamada ilk sırayı alan Ay-Yıldızlı ekibi, ikişer birinci çıkaran Japonya ve Fransa takip etti.