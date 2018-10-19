Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97249
ALTIN
222.484
DOLAR
5.6271
STERLİN
7.3047
EURO
6.4436

Zirvede o var!

Karate 1 Premier Lig’de yedi etaplık 2018 sezonu Tokyo’da sona erdi. Malatyalı milli karateci Burak Uygur, sezonun en iyileri arasında yer aldı.

Zirvede o var!

Karate 1 Premier Lig’de yedi etaplık 2018 sezonu Tokyo’da sona erdi. Malatyalı milli karateci Burak Uygur, sezonun en iyileri arasında yer aldı.

19 Ekim 2018 Cuma 11:53
Zirvede o var!

Kumite 67 kiloda son iki yılın Avrupa Şampiyonu Burak Uygur, Karate 1 Premier Lig’de de sezonun en iyisi unvanını almayı başardı. Bu sezonki üçüncü Premier Lig finalini Japonya’da yakalayan Milli karateci, Dubai’de gümüş, Rotterdam ve Tokyo’da altın madalya kazandı. 2160 puan toplayan Uygur, İtalyan Luca Maresca’nın önünde yer almayı başardı.

EN BAŞARILI ÜLKE TÜRKİYE

Dünya Şampiyonası’nın ardından karatenin en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyonu olan Karate 1 Premier Lig’de 2018 sezonunun en iyileri belli oldu. Yedi etaptan oluşan 2018 yılında çıktıkları müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden Türk karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur ve Uğur Aktaş, sıkletlerinde dünyanın en iyisi olmayı başardı.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en prestijli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezon Paris’te başladı. Dubai, Rotterdam ve Rabat’ın ardından İstanbul’da düzenlenen organizasyon, Berlin’den sonra 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak Japonya’nın Tokyo kentinde sona erdi.

Karate 1 Premier Lig etapları baz alınarak yapılan puanlama sonunda ikisi kata, 10’u kumite olmak üzere toplam 12 ferdi sıklette 2018 sezonunun en iyileri Tokyo’da belli oldu.

Türk karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur ve Uğur Aktaş sezonu dünyanın en iyisi olarak kapatırken, Türkiye bu alanda en başarılı ülke oldu. Dört sporcusu puanlamada ilk sırayı alan Ay-Yıldızlı ekibi, ikişer birinci çıkaran Japonya ve Fransa takip etti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Karate 1 Premier LigMalatyalı Milli Karateci Burak Uygur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaplan Ankara yolcusu
Kaplan Ankara yolcusu
2 günde 5 bin bilet!
2 günde 5 bin bilet!
ÖZEL SPORCULARDAN ZİYARET
ÖZEL SPORCULARDAN ZİYARET
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim