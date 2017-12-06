06 Aralık 2017 Çarşamba

Zirvede ilçeler var!

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor lider durumda bulunuyor.

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:03
Zirvede ilçeler var!

 Büyükler liginde ikinci hafta geride kaldı. Ligde Pütürge Belediyespor, Arguvan Belediyespor ve Doğanşehir Belediyespor ikide iki yaparak, haftayı 6 puanda tamamladı. A Grubu’nda geride kalan iki haftada Pütürge Belediyespor, ikide iki yaparak, 6 puan topladı ve haftayı lider tamamladı. Ligin ilk haftasında Yeşiltepe’de oynanan karşılaşmada Sanayispor’u 2-0 mağlup eden Pütürge Belediyespor, ligin ikinci haftasında Pütürge İlçe Stadı’nda Battalgazi Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 üstün tamamlayarak, liderliğini sürdürdü.

HABER MERKEZİ
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