Zirve mücadelesine kar engeli!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan A ve B gruplarında oynanan 12. hafta maçlarıyla sürdü. B grubunda zirveyi yakından ilgilendiren Arguvan Belediyespor ile Doğanşehir Belediyespor arasında oynanması gereken mücadele kar engeline takıldı. Pazar günü oynanması gereken karşılaşma Arguvan ilçe merkezinde etkili olan yoğun tipi ve kötü hava koşulları nedeniyle maçın hakemi tarafından başlamadan tatil edildi. Öte yandan maçın yarın saat 13.00’de oynanacağı açıklandı. A Grubu lideri Pütürge Belediyespor ise sahasında 1966 Malatya Gençlikspor’u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde son 2 haftaya girilirken, küme düşmeme mücadelesi veren ekiplerin çabası ise heyecanı daha da arttırıyor. İşte A ve B gruplarından oynanan 12.hafta maçlarından alınan toplu sonuçlar: “Sanayispor : 3 Battalgazi Belediyespor : 5, Akçadağspor : 2 Orduzuspor : 1, Pütürge Belediyespor : 5 1966 Malatya Gençlikspor : 0, Hekimhan Belediye Girmanaspor : 4 Kale Gençlerbirliği: 0, Darende: 3 Adafı Kartal: 5, Akçadağ 2-1 Orduzuspor, Demirspor 2-0 Malatyaspor .”