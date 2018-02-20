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Zirve mücadelesine kar engeli!

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 12. haftasında oynanması gereken Arguvan Belediyespor-Doğanşehir Belediyespor maçı hava muhalefetine takıldı. Hafta sonu Arguvan İlçe Stadı’nda oynanması planlanan mücadele yoğun şekilde yağan kar yağışı nedeniyle bugüne ertelendi. Öte yandan A ve B grubunda oynanan diğer maçlarda ise toplam 28 gol atıldı.

Zirve mücadelesine kar engeli!

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 12. haftasında oynanması gereken Arguvan Belediyespor-Doğanşehir Belediyespor maçı hava muhalefetine takıldı. Hafta sonu Arguvan İlçe Stadı’nda oynanması planlanan mücadele yoğun şekilde yağan kar yağışı nedeniyle bugüne ertelendi. Öte yandan A ve B grubunda oynanan diğer maçlarda ise toplam 28 gol atıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 13:50
Zirve mücadelesine kar engeli!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan A ve B gruplarında oynanan 12. hafta maçlarıyla sürdü. B grubunda zirveyi yakından ilgilendiren Arguvan Belediyespor ile Doğanşehir Belediyespor arasında oynanması gereken mücadele kar engeline takıldı. Pazar günü oynanması gereken karşılaşma Arguvan ilçe merkezinde etkili olan yoğun tipi ve kötü hava koşulları nedeniyle maçın hakemi tarafından başlamadan tatil edildi. Öte yandan maçın yarın saat 13.00’de oynanacağı açıklandı.  A Grubu lideri Pütürge Belediyespor ise sahasında 1966 Malatya Gençlikspor’u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde son 2 haftaya girilirken, küme düşmeme mücadelesi veren ekiplerin çabası ise heyecanı daha da arttırıyor. İşte A ve B gruplarından oynanan 12.hafta maçlarından alınan toplu sonuçlar: “Sanayispor : 3 Battalgazi Belediyespor : 5, Akçadağspor : 2 Orduzuspor : 1, Pütürge Belediyespor : 5 1966 Malatya Gençlikspor : 0, Hekimhan Belediye Girmanaspor : 4 Kale Gençlerbirliği: 0, Darende: 3 Adafı Kartal: 5, Akçadağ 2-1 Orduzuspor, Demirspor 2-0 Malatyaspor .”

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 20.02.2018 14:01
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