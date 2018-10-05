Zirve ‘Kale’ gibi sağlam!

U15 Futbol Ligi’nde 7.hafta geride kaldı. Oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak, 21 puan toplayan Kale Gençlerbirliği, birinci sırada yer alıyor. Kale ekibi, 7 karşılaşmada 27 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Lig’de 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 18 puan toplayan Anadolu Selçuklu ise ikinci sırada yer alıyor. Anadolu Selçuklu, 7 karşılaşmada rakiplerine 25 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü. U15 Ligi’nde üçüncü sıradaki Konak Belediyespor’un 15, dördüncü sıradaki Kaldırımgücü’nün 14, beşinci sıradaki Malatya Fenerspor’un ise 13 puanı bulunuyor.