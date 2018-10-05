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Zirve ‘Kale’ gibi sağlam!

Malatya U15 Futbol Ligi’nde 7.hafta geride kalırken, Kale Gençlerbirliği namaglup zirvede yer alıyor.

Zirve ‘Kale’ gibi sağlam!

Malatya U15 Futbol Ligi’nde 7.hafta geride kalırken, Kale Gençlerbirliği namaglup zirvede yer alıyor.

05 Ekim 2018 Cuma 16:41
Zirve ‘Kale’ gibi sağlam!

U15 Futbol Ligi’nde 7.hafta geride kaldı. Oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak, 21 puan toplayan Kale Gençlerbirliği, birinci sırada yer alıyor. Kale ekibi, 7 karşılaşmada 27 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Lig’de 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 18 puan toplayan Anadolu Selçuklu ise ikinci sırada yer alıyor. Anadolu Selçuklu, 7 karşılaşmada rakiplerine 25 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü. U15 Ligi’nde üçüncü sıradaki Konak Belediyespor’un 15, dördüncü sıradaki Kaldırımgücü’nün 14, beşinci sıradaki Malatya Fenerspor’un ise 13 puanı bulunuyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaU15 Futbol Ligi
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