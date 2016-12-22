Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’deki kan kaybı sürüyor. İlk 10 haftada fırtına estiren sarı kırmızılılar zorlu rakiplerine diş geçiremezken 15. Haftayı da puan kaybıyla geride bıraktı. İnönü Stadı’nda dün saat 18.30’da başlayan müsabakayı -13 dereceye karşın tribünde yaklaşık 3 bin 500 Malatyalı futbolsever, 500 civarında ise Adana Demir taraftarı izledi. Kar temizliğinden dolayı stat zemini futbola elverişsiz hale gelirken, temsilcimiz bu maçla birlikte İnönü Stadı’nda ilk yarıdaki son maçını da oynamış oldu.

Yeni Malatyaspor uzun bir aradan sonra ilk kez ideal ilk 11 ile sahaya çıkarken, teknik direktör İrfan Buz kaleyi bu kez Ertaç’a teslim etti. dialiba’nın ilk yarıda bulduğu golle 45 dakikayı 1 – 0 önde geçiren sarı kırmızılı temsilcimiz ikinci yarıda hatalar zinciriyle gelen gole engel olamadı. Son 5 haftada 16 puan kaybedip, sadece 2 puan kazanan Yeni Malatyaspor liderliği bıraktıktan sonra ilk kez sezon başından beri üçüncü sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR…

3.DAKİKA: Karşılaşmanın ilk şutu Adana Demir’den geldi. Sercan Kaya ceza sahası dışından vurdu top üstten dışarı çıktı.

4.DAKİKA: Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. İrfan Başaran’ın ara pasında kaleciyle hafif çaprazdan karşı karşıya kalan Amutu, topa çok sert vurdu, üstten dışarı gitti. Yeni Malatyaspor net bir fırsattan oldu.

GOOOLLLL 13. DAKİKA: Yeni Malatyaspor golü erken buldu. Sedat Ağçay’ın bireysel çabasıyla ceza sahasına getirdiği topu Amutu kafayla Dialiba’ya sektirdi. Topu ceza sahası içinde iyi kontrol eden Dialiba kaleye yüzünü çevirip şık bir plase ile topu filelerle buluşturdu. 1 - 0

15. DAKİKA: Yeni Malatyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun pası iyi takip eden Amutu, ofsayt beklentisiyle duraksayan rakibini yanıltıp topla buluştu. Gelişine topa yarım vole vuran Amutu’nun şutu direğin yanından dışarı gitti.

27. DAKİKA: Adana Demirspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yakın mesafeden kafayı vuran Pote’nin şutunu yakın mesafeden Ertaç iki hamlede çeldi, net bir fırsatı önledi.

37. DAKİKA: Yeni Malatyaspor farkı açma şansını değerlendiremedi. Caner’in yandan ortaladığı top rakip savunmaya çarpıp ceza sahası ön çizgisinde Pereira’nın önünde kaldı. Siyahi oyuncunun sert şutunu kaleci Emrullah son anda yan direk dibinden iki hamlede kurtardı.

42. DAKİKA: Adana Demirspor’un gol için yüklendiği dakikalarda Yeni Malatyaspor hücuma hızlı çıktı. Amutu’nun Ahmet Burak Solakel’e indirdiği topu bu oyuncu içeri doldurdu. Rakip ceza sahasında İrfan Başaran topa vurmakta kararsız kalınca net atak sonuçsuz kaldı.

45 +1 DAKİKA: Müsabakanın ilk yarısına 1 dakika eklendi. Uzatmada pozisyon olmayınca ilk yarı 1 – 0 Yeni MAlatyaspor üstünlüğü ile sonuçlandı.

Müsabakanın devre arasında Adana Demirspor taraftarı ile Yeni Malatyaspor’lu futbolseverler arasında sözlü ve fiili atışma başladı. Güvenlik güçleri misafir tribün arasına girerek olaylara büyümeden müdahale etti. Çıkan ufak çaplı olayda yaralanan bazı Adana Demirli taraftarlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

51.DAKİKA: Yeni Malatyaspor’da sakatlanan Amutu, yerini zorunlu olarak Murat Akça’ya bıraktı.

62. DAKİKA: Adana Demirspor beraberlik sayısı buldu. 1 - 1 Yeni Malatyaspor ceza sahasına gönderilen duran topta, önce Caner sonra Yiğitcan topu sektirince meşin yuvarlak Onur’un önüne düştü. Tek bir dokunuşla topu kaleci Ertaç’ın üstünden kaleye gönderen Onur durumu 1 – 1’ e getirdi.

69. DAKİKA: Yeni Malatyaspor atağında ceza sahasında seken top Dialiba’nın önünde kaldı. Yerden kayarak topa dokunan siyahi oyuncu istediği gibi vuramayınca top hafif şiddette kalecide kaldı.

74. DAKİKA: Rakip kalede gol arayan Yeni Malatyaspor Sedat ile tehlike yarattı. Topla ceza sahası yayına doğru çalımlarla giren Sedat uzaktan çok sert vurdu kaleci Emrullah topu uzak köşeden uçarak kornere çeldi.

81. DAKİKA: Yeni Malatyaspor gol için yüklenirken savunmasında açık verdi. Ceza sahasına çaprazdan giren Pote şutunu gönderdi Ertaç direk dibinden çift hamlede topu kurtardı.

89.DAKİKA: Yeni Malatyaspor penaltı bekledi hakem devam dedi. Eren Tozlu ceza sahası içinde topa yükseldi kaleci Emrullah Eren’in üzerine sıçradı Eren yerde kaldı tribünler penaltı bekledi hakem devam dedi.

UZATMALAR...

Karşılaşmanın sonuna 3 dakika eklendi. Uzatmalarda her iki takımda gol pozisyonu bulamadı. Maç 1 – 1 eşitlikle sonuçlandı.

FATİH AVCI