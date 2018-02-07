Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Akın Çorap Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında evinde karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 mağlup etti ve bir üst tura çıktı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Beşiktaş ile eşleşti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Aatif’ın ceza sahası dışı sol çaprazın gerisinden kullandığı serbest vuruşta arka direğe giden meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca dışarı gitti.
71. dakikada Şener’in sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Soldado’nun vuruşunda meşin yuvarlak yağ ağlarda kaldı.
80. dakikada Almeida’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx
Fenerbahçe: Kameni xx, Şener xx, Neustadter xx, Neto xx (Mehmet Topal dk. 61 x), Hasan Ali xx, Oğuz xxx, Elif Elmas xxx (Isla dk. 80 ?), Dirar xx, Samed xxx, Aatif xx, Fernandao xx (Soldado dk. 71 x)
Yedekler: Erten, Volkan Demirel, Batuhan Yılmaz, Serhat, Alper, Valbuena
Yardımcı Antrenör: Fahrudin Ömerovic
Akın Çorap Giresunspor: Anıl xx, Onur xx, Aykut xx, Abdülkerim xx, Hüsamettin xx, Diabang xxx (Almedia dk. 46 x), Ahmed Abed xx (Volkan Okumak dk. 65 x), Dodo xx (Hakan Barış dk. 72 x), Recep Aydın xx, Muhammet Reis xx, Sinan Özkan xx
Yedekler: Ahmet Şahin, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Fatih Atik, Murat, Butahan Altıntaş, Korlishko
Teknik Sorumlu: Hakan Kurt
Goller: Samed (dk. 19), Aatif (dk. 37) (Fenerbahçe), Diabang (dk. 13) (Akın Çorap Giresunspor)Sarı kartlar: Aykut, Ahmed (Akın Çorap Giresunspor), Neto (Fenerbahçe)