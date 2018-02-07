Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Akın Çorap Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında evinde karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 mağlup etti ve bir üst tura çıktı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Beşiktaş ile eşleşti.Maçtan dakikalar (İkinci...