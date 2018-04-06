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Zıpkıncılar, mehter eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun Gazipaşa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği 2018 yılı Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası Ege-Akdeniz-Güneydoğu Eleme Müsabakaları yarın başlıyor.Müsabaka öncesi Gazipaşa Belediyesi...

Zıpkıncılar, mehter eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun Gazipaşa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği 2018 yılı Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası Ege-Akdeniz-Güneydoğu Eleme Müsabakaları yarın başlıyor.Müsabaka öncesi Gazipaşa Belediyesi...

06 Nisan 2018 Cuma 18:10
Zıpkıncılar, mehter eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun Gazipaşa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği 2018 yılı Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası Ege-Akdeniz-Güneydoğu Eleme Müsabakaları yarın başlıyor.

Müsabaka öncesi Gazipaşa Belediyesi Mehter Takımı öncülüğünde, sporcuların, protokol mensuplarının ve ilçe halkının katıldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

Yaklaşık bir kilometrelik kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan sporcular, katılımcılara tanıtıldı. Konuşmaların ardından sporcular ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

2018 Yılı Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonasına 7 takımdan 28 sporcu katılıyor. Yarışlar yarın saat 08.00’da Gazipaşa Yat Limanında başlayacak. Saat 14.00’da Cumhuriyet Meydanında başlayacak tartı işleminin ardından birinciler belli olacak.
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