Darende’de her yıl geleneksel olarak devam eden ve bu yıl 64.’sü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş Festivali, Darende Güreş Sahası'nda yıldızlar ve büyükler kategorisinde 460 pehlivanın katılımıyla yapıldı. Organizasyonda başpehlivanlık için Çorumlu Hüseyin Gündüz ile Kahramanmaraşlı Serdar Böke finalde karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakada rakibini yenen Böke, başpehlivan oldu. Müsabaka sonrası bir konuşma yapan Böke, bu yıl farklı yerlerde düzenlenen çeşitli Karakucak Güreşleri'nde, güzel müsabakalar gerçekleştiğini söyledi. Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise festivalin önemine dikkat çekerek, ata sporu olan Karakucak Güreşleri'ni gelecek nesillere aktarmak için bu festivali organize ettiklerini belirtti. Eser, geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminden dolayı festivali iptal ettiklerini hatırlatarak, “Bu sene çok şükür huzursuz bir olay olmadı, biz de kardeşlik ve barışı ön plana çıkarmak için festivali yaptık. Festivale ciddi bir katılım oldu. Darendeli hemşehrilerim yoğun ilgi gösterdi. Ben, bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'ne, Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Darende Kaymakamı Tolga Özdemir, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.

İHA