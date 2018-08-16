“Zamanla daha iyi olacağız”

Özbir, yeni sezonun hayırlı olmasın temennisinde bulunarak, lige 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Başarılı eldiven, Göztepe deplasmanında iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Göztepe çok zor bir deplasmandı. Ligin ilk maçı olmasına rağmen çok baskılı bir ortamda maça başladık. Henüz hazır değildik. Bütün takımlar hakkında aynı şeyi düşünüyorum. Henüz takımlar hazır değil ama biz oradan galibiyetle dönmesini bildik. Oyun anlamında ortaya pek fazla bir şey koyamadık ama mücadele anlamında fena işler yapmadık. Umut ediyorum ki oyun anlamında da üzerine katarak, sezona en iyi şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.

Geçen sezon bir kaç maçta hakem hataları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Özbir, şunları söyledi: "Hakemlerde sonuçta insan, onlarda hata yapabiliyor. Tabi VAR’ın çıkması ile hakemleri işi biraz daha kolaylaştı diyebilirim. Sonuçta videolu analizlerle tekrar izlenerek durum düzeltmesi yapılıyor. Bu da herkesin işine geliyor bence. Hak edenin kazanacağı bir lig olacaktır diye düşünüyorum." Özbir, Fenerbahçe maçına ilişkin, "Fenerbahçe yeni bir yapılanmaya girdi. Yeni başkan, ekstra güç olarak da kendilerine bir taraftar eklendi. Şampiyonlar ligi ön eleme maçından geliyorlar. Bize geldiklerinde onları en iyi şekilde uğurlayacağız. Oyun anlamında da elimizden gelen en üst düzey mücadeleyi gösterip, inşallah kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu