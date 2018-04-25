Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Akhisarspor maçı hazırlıklarının başladığı Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği günden bu güne kadar ekibinin ve futbolcuların gövdesini taşın altına koyduğunu belirten Bulut, Akhisarspor maçıyla 40 puan hedefini yakalayacaklarını söyledi.

“ZAMANI GELDİĞİNDE HER ŞEY ZATEN KONUŞULUR”

Bir gazetecinin Beşiktaş maçı sonrası yaptığı ‘Biz bugün sahada yenilmedik’ sözlerine açıklık getirmesini istemesi üzerine Bulut,“Netlik kazandırmaya gerek yok. Konuştuklarım ve ne demek istediğim aşağı yukarı belli. Güçlü bir rakibe karşı oynadık, Önümüzde daha zor 4 maçımız var. O karşılaşmalara odaklanmamız lazım. Zamanı geldiğinde her şey zaten konuşulur. Geçmişle ilgili bir açıklama yapmak istemiyorum. Her kulübün ufak tefek iç meseleleri her zaman olabiliyor. Burada veya başka kulüpte olabilir. Ama önemli olan takımın sahaya çıkıp iyi mücadele etmesidir. Benim takımım sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadele ederek güçlü rakibi karşısında oynadı. Futbolda her şey olabiliyor. Beraberliği yakaladıktan sonra üstünlüğü de yakalayabilirdik. Net pozisyonlarımız vardı. Biraz daha pozisyonları iyi değerlendirebilseydik öne geçip en kötü ihtimalle beraberlik alabilirdik. Ama karşımızdaki Beşiktaş, son iki senenin şampiyonu ve biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Futbolcularımı bu konuda tebrik ediyorum. Artık o maç bitti. Önümüzde Akhisarspor karşılaşması var. Bizim için çok önemli 40 puanın üzerine çıkabileceğimiz maç.” dedi.

“BEKLEMEDİĞİMİZ PUAN KAYIPLARIMIZ OLDU”

Süper Lig’de Pazar günü oynayacakları Akhisarspor maçıyla 40 puan hedefini yakalayacaklarını ifade eden genç çalıştırıcı, “Ben buraya geldiğimde ne olursa olsun sonuna kadar burada olacağım. Ekibim, ben ve futbolcular olsun herkes elini değil gövdesini taşın altına koydu. O şekilde hala devam ediyorum. O savaşı ben asla bırakmayacağım, takımımda zaten bırakmıyor. Elimdeki kadro derinliği zaten belli, futbolcularım en iyisini sahada yapmaya çalışıyorlar. Baktığımızda istediğimiz performansı hala verememiş arkadaşlarımız var. Benim geldiğim dönemden bu zamana kadar bu bir gerçek, onun dışında bazı futbolcularımız inanılmaz performans gösteriyor. Futbol takımlarında inişler çıkışlar olabiliyor. Ama inişler olduğu zaman bazı maçlarda bu bizi çok etkiledi. Son saniyelerde yediğimiz gollerle beklemediğimiz puan kayıplarımız oldu. Verilmeyen goller, penaltılar bunların hepsini kattığınızda o maçlarda şanssızlığımız üzerimizdeydi. Diğer takımlarda da bu tür şeyler olabiliyor. Önümüzdeki son 4 maçta en iyisini yapıp istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Hafta sonu Akhisarspor maçı var. İnanıyorum 40 puanın üzerine çıkacağımız maç olacak.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ -Busabah Gazetesi