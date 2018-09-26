Pütürge Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Bayındır, BAL’a mağlubiyetle başlamalarının kendilerini üzdüğünü ancak çabuk toparlanacak bir yapıya sahip olduklarını söyledi. Yeşilyurt maçındaki oyunun her iki takım adına da ölçü niteliği taşımadığını belirten Nihat Bayındır, "Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile çok sıcak bir havada maç oynadık. Sentetiğin vermiş olduğu da hava sıcaklığı ile gerçekten futbolcularımız çok bunaldı. Zaman zaman futbolcularımıza kramplar bile girdi. Ama iyi bir mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Mücadele anlamında gerçekten çok iyi mücadele ettik ama eksiklerimiz vardı. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Onların idman durumu, tam hazır olmadıkları için zaman zaman eksik kaldık ama oyun geneline baktığımızda iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Eksiklerimizi giderip, Pütürge’ye yakışır bir yerde ligi bitireceğimize de inanıyorum. Bu arkadaşlara da güveniyorum. Gerçekten iyi bir grup kaliteli ayaklarımız var zamana ihtiyacımız var. İnşallah iyi olur" dedi.

“GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR”

Bayındır, transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Görüştüğümüz oyuncuları var. Yönetimimizin görüştüğü oyuncular var. Bakalım hafta içerisinde şartlar uygun olursa onları da aramızda göreceğiz. Şu an elimizdeki oyunculara bakıyorum, onların performanslarını nasıl yukarı çıkarız onunla ilgili çalışıyoruz. Hatalarımızı ve eksiklerimizi gördük. Önümüzdeki haftalarda bunları düzelteceğiz. Daha çok çalışacağız inşallah Pütürge Belediyespor'u daha iyi yere getireceğiz" diye konuştu.