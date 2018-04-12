Zafer Kalaycıoğlu: “Final Four hedefimizi gerçekleştirdik, gözümüz şampiyonlukta”

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Sezon başında koyduğumuz en büyük hedefimizi gerçekleştirdik. Fakat bu kadarı yeterli değil. Önemli olan kalıcı olabilmek ve bunu sürdürebilmek. Arzumuz şampiyonluk, inşallah ilk kez katıldığımız Euroleague’de şampiyonluk kupasını kaldırırız" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü, Zafer Kalaycıoğlu, Kadınlar Euroleague Fina-Four’a kalmalarıyla ilgili değerlendirmelere bulundu. Kalaycıoğlu, Kuzey Kıbrıs temsilcilerine çağrıda bulunarak Final-Four organizasyonuna katılmalarını istedi. Geçen yıl Eurocup’ta mücadele ettiklerini ve şampiyonluğa Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın adını yazdırdıklarını, aynı zamanda Wikipedia’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırdıklarını anımsatan Kalaycıoğlu, bu yıl da kadın basketbolunun bir numaralı organizasyonunda Türk halkına bir gurur daha yaşatmak istediklerini dile getirdi.

“Sorumluluklarımız arttı”

Euroleuage B Grubu’nda kadın basketbolunun çok güçlü takımlarıyla mücadele ederek grubu lider bitirdiklerini söyleyen Kalaycığolu, “Bu yıl ilk kez katıldığımız Euroleuage’de grubu lider olarak bitirmemiz başarılı olduğumuzun en güzel göstergelerinden. Zor maçlarda mücadeleler vererek bu başarıyı elde ettik. Ardından çeyrek finaldeki rakibimizi eleyerek Final-Four’a adımızı yazdırmayı başardık. Böylelikle, sezon başında koyduğumuz en büyük hedefimizi gerçekleştirdik. Fakat bu kadarı yeterli değil. Önemli olan kalıcı olabilmek ve bunu sürdürebilmek. Final Four’a kalan tek Türk takımı olarak sorumluluklarımız arttı, bu doğrultuda daha fazla çalışıyoruz. Arzumuz şampiyonluk, inşallah ilk kez katıldığımız Euroleague’de şampiyonluk kupasını kaldırırız” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türk halkını saygıyla selamlıyoruz”

Zafer Kalaycıoğlu, başarılarıyla gurur duyan ve kendilerine saygı gösteren Kıbrıs Türk halkını da en iyi şekilde temsil etmek adına, görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini belirtti. Başarılarının arkasında Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Halkı’nın desteği olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, “Kıbrıs Türk halkını saygıyla selamlıyoruz. Başarılar karşısında Kıbrıs Türk halkından aldığımız saygı bizi mutlu ediyor. Bu doğrultuda artık daha fazla çalışacağız. En iyisini yapmak ve adını yazdırdığımız Final Four’da şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Bu başarımızın arkasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin destekleri çok önemli. Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını layıkıyla yükseltmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Euroleague’de başarımızı gurubu birinci tamamlayarak gösterdik"

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan ambargoları spor yoluyla kırılabileceğinin en güzel örneklerinden ve adımlardan biri olduğunu dile getiren Kalaycıoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk yetkililerine de çağrıda bulundu. Zafer Kalaycıoğlu, “Mücadele ettiğimiz Euroleuage’de başarımızı gurubu birinci tamamlayarak gösterdik. Final Four’a kalmak büyük bir gurur ve mutluluk. Kıbrıs Türk halkı temsilcilerini, Bakanlar, Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı, toplumun önde gelen kişilerini, gazetecileri ve diğer yetkilileri Final Four’a gelerek veya izleyerek bizi takip etmelerini istiyoruz” dedi.

"Rakibimiz Yabana Atılacak Bir Takım Değil"

Final-Four’da Sopron Basket ile eşleşmelerini değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kolay bir rakiple eşleşmediklerini söyledi. Sopron Basket’in yabana atılmaması gereken bir takım olduğunu ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “İyi savunma yapan ve mükemmel bir takım uyumları var. Bu başarılarını da çeyrek finalde Fenerbahçe’yi 20 sayı farkla yenerek gösterdiler. 2009 yılından sonra yeniden Final Four’a kaldılar. Biz de Euroleauge’de katıldığımız ilk yılımızda hem grubu lider bitirdik hem de Final Four’a kaldık. Bu çok büyük bir başarı, bu başarıların arkasında iyi bir ekip çalışması var. Final oynamak içinde elimizden geleni yapacağız” sözlerini tamamladı.